Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства в Москве 11 ноября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития Организации.

По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.

Планируется, что 10 ноября в Москве также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.