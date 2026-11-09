Глава государства отметил, что в Витебской области апробировали разные варианты для повышения эффективности работы сельскохозяйственного сектора. Президент подчеркнул, что при любых преобразованиях важно помнить об интересах людей, не обижать крестьян и сельхозпредприятия. Это касается в том числе случаев передачи таких предприятий инвесторам — они должны в определенной степени оплачивать получаемые активы.

«Конечно, в Витебской области определенное своеобразие. В ближайшее время, при назначении губернатора или чуть позже мы разберемся и с Витебской областью — как там жить и что там делать», — сказал Александр Лукашенко.

В первом приближении варианты и подходы по сельскому хозяйству области на мероприятии должен предложить исполняющий обязанности председателя Витебского облисполкома Сергей Левкович.