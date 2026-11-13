Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Оршанский льнокомбинат, где речь пойдет о перспективах развития как этого предприятия, так и льняной отрасли страны в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

О важности развития этой отрасли глава государства говорил недавно во время совещания в Шклове о современных подходах к региональному развитию. «Оборудование, которое надо для льнокомбината, мы искали по всему миру. Нашли, модернизировали. Делаем хорошие ткани. Льняные ткани — это золото. Льноводческую отрасль надо выводить на более высокий уровень, совершенный, технологичный. И этим надо заниматься», — сказал он.

На комбинате состоится церемония запуска линии по производству кольцевой пряжи высоких номеров с вложением котонизированного льноволокна. Реализация данного проекта позволит организовать выпуск новой продукции.

Вниманию Президента представят выставку продукции предприятий концерна «Беллегпром».

Планируется, что на предприятии Александр Лукашенко проведет совещание о развитии льняной отрасли. Ему доложат об имеющихся в этой сфере вопросах и путях их решения, научно-методическом сопровождении выращивания и переработки льна в Беларуси. Речь также пойдет о повышении эффективности производства льна на примере Могилевской области.

Севом льна в стране занимаются 27 организаций в 37 районах. Для возделывания качественной льнотресты выплачиваются бюджетные надбавки. Ведется научное сопровождение. В Беларуси серийно производится практически вся необходимая для отрасли техника.

Переработкой льнотресты и выработкой льноволокна в Беларуси занимаются 19 льнозаводов с годовой мощностью 55 тыс. т льноволокна. Сейчас на девяти льнозаводах реализуется программа модернизации.