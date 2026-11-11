Беларусь приветствует усилия по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«К сожалению, межгосударственных противоречий и конфликтов в мире сегодня немало. Поэтому мы приветствуем усилия по урегулированию конфликта в Украине и ту гибкую позицию, которую Президент России и руководство занимают в этих переговорах», — заявил Александр Лукашенко.