Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ», — заявил Александр Лукашенко. В связи с этим он поддержал решения в отношении мобильных подразделений противовоздушной обороны для обеспечения работы войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил, которые были вынесены на саммит.

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