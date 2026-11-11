Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ», — заявил Александр Лукашенко. В связи с этим он поддержал решения в отношении мобильных подразделений противовоздушной обороны для обеспечения работы войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил, которые были вынесены на саммит.
/Будет дополнено/.