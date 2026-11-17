Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point назвал прогрессом участие представителей европейских стран в переговорах по Украине, передает корреспондент БЕЛТА.





Одной из тем интервью стал конфликт в Украине и перспективы его урегулирования. Журналист поинтересовалась мнением главы государства, необходимо ли представителям стран Европы находиться за столом переговоров. Александр Лукашенко положительно отнесся к их участию в этом процессе, отметив, однако, что переговоры вернулись к начальному этапу в том числе по вине европейской стороны.

«Вы, именно вы (руководство стран Европы. — Прим. БЕЛТА) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Снова начали по-новому рассматривать это — старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными — надо дальше, дальше идти, — убежден Александр Лукашенко. — И хорошо, что европейцы участвуют в этих переговорах».

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