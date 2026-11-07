Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.



В Шкловском районе глава государства посетит сельхозпредприятие «Говяды-агро». В том числе его ждут на молочно-товарном комплексе «Говяды», который Президент посещал в середине сентября и поручал к празднику 7 ноября навести там и в хозяйстве в целом полный порядок. Теперь Александр Лукашенко ознакомится с тем, как были выполнены его поручения.

Ожидается, что Президент посетит еще один молочно-товарный комплекс хозяйства — «Черное», а также мехдвор.

Как сообщалось БЕЛТА, во время прошлого посещения «Говяды-агро» Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы с управляемостью подобных укрупненных хозяйств. В частности, к данному предприятию было присоединено еще четыре сельхозорганизации, которые ранее работали отдельно друг от друга. При этом на территориях присоединенных некогда обособленных хозяйств не было начальников участков, что вело к потере управляемости.

Обращал Президент внимание и на логистику — тракторы и комбайны «гоняли» за десятки километров от центрального машинного двора к удаленным полям и обратно. Александр Лукашенко напомнил, что в присоединенных хозяйствах на местах ближе к обрабатываемым полям также в свое время были мехдворы, которые надо содержать в порядке и задействовать в период сезонных работ.