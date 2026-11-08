Утром в день проведения под Минском уже ставшего традиционным чемпионата по колке дров среди СМИ Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видеоролик о том, как Президент Беларуси Александр Лукашенко на малой родине вместе со своей командой колет дрова, сообщает БЕЛТА.

Таким образом глава государства решил поддержать участников чемпионата не только словом, но и делом. «Чтобы журналисты знали, что не они одни работают», — отметил Президент.

Завершив колку дров, Александр Лукашенко поставил автограф на топорище. «Отдаю свой топор рабочий — Belarus (марка отечественных топоров, которые выпускает МТЗ. — Прим. БЕЛТА), — сказал он. — Привет журналистам. Большой привет журналистам! Они молодцы! Это исключительно в их честь».

Уже пятый по счету чемпионат по колке дров среди СМИ проводится 8 ноября на берегу водохранилища Вяча. В прежние годы Александр Лукашенко дважды приезжал на праздник, в том числе на самый первый чемпионат, лично проводил мастер-классы по колке дров.

В программе нынешнего чемпионата — спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, а также широкий ассортимент блюд национальной кухни с дегустацией, выступления артистов и развлекательная программа, семейные активности для зрителей.

Участников ждут подарки, а победителей — суперпризы.