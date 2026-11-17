Крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 открылась в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы хотели бы представить весь потенциал пищевой промышленности Беларуси и всех стран, которые присутствуют сегодня здесь, а также поделиться опытом и наработками. Очень важным мероприятием станут B2B-переговоры. Бизнес сможет заключить новые договоренности, которые станут основой реализации и взаимного товарооборота продуктов питания в последующие годы», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов.

На выставке размещены экспозиции производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Продукцию демонстрируют более 160 представителей из семи стран, а белорусскую продукцию покажут почти 76 производителей. Экспозиционная часть выставки сопровождается многоплановой деловой программой для операторов индустрии. В расписании мероприятий — круглые столы, мастер-классы, презентации продукции, конкурсы и чемпионаты.

Представлены подведомственные организации кондитерской, консервной, масложировой, сахарной, алкогольной и других отраслей концерна «Белгоспищепром». Предприятия будут осуществлять фирменную торговлю продукцией собственного производства.

Запланировано проведения форума «Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ», приуроченный к 35-летию образования Содружества, пленарное заседание «Аграрное сотрудничество государств — участников СНГ: новые возможности для торговли и кооперации». Пройдет ряд конкурсов: международный кулинарный кубок, международный чемпионат кондитерского искусства, республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смакота», дегустационный конкурс кондитерских изделий «Кондитерский Олимп», конкурс «PRODEXPO: Традиции. Качество. Инновации», который учрежден с целью выявления лучших образцов и повышения качества отечественной продукции.