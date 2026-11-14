В рабочих, учебных и обычных группах появляются сообщения о том, что «чат переезжает» и для продолжения общения нужно перейти по ссылке.

После перехода пользователю предлагают нажать кнопку «Запустить», пройти проверку на робота и ввести код из Telegram. На самом деле это код авторизации, с помощью которого мошенники пытаются получить доступ к аккаунту.

Самое опасное — сообщения могут приходить от знакомых людей, чьи аккаунты уже взломаны. Получив доступ к очередному профилю, злоумышленники продолжают рассылку по другим чатам.

Важно: само открытие ссылки обычно не приводит к взлому. Главная опасность — передача кода авторизации или подтверждение чужого входа.

Обязательно предупредите знакомых и родных.

Народный Антифейк