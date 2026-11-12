Вакцинация от гриппа не вызывает заболевание, однако привитый человек способен заразиться до того, как сформируется иммунный ответ. Об этом в эфире ток-шоу «PRO ЗДОРОВЬЕ» на YouTube-канале «СМОТРИ И ЖИВИ» рассказал врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинской части Минской городской клинической инфекционной больницы, кандидат медицинских наук Святослав Вельгин, пишет sb.by.

По словам специалиста, вакцина не содержит живого вируса, способного вызвать грипп. При этом в сезон вакцинации распространяются и другие возбудители респираторных инфекций — например, риновирусы и аденовирусы. Они могут вызывать симптомы простуды, которые иногда совпадают по времени с вакцинацией.

— Если сделать прививку в разгар эпидемии, есть риск заболеть гриппом до того, как сформируется иммунитет. Но даже в этом случае вакцина поможет легче перенести инфекцию, чем без нее, — сказал Святослав Вельгин.

Иммунный ответ, как отметил врач, обычно начинает формироваться через 7–14 дней, а максимальная защита развивается примерно к концу второй или третьей недели. После перенесенной простуды инфекционист советует дождаться полного выздоровления, оптимальный срок вакцинации можно уточнить у врача.

Особенно важна профилактика для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет. Вакцинация детей, по словам Святослава Вельгина, способна дополнительно снизить распространение вируса в семьях и помочь защитить уязвимых взрослых.

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