С сентября 2022 года после объявления «земельной амнистии» граждане получили право узаконить занятую землю. Всего в области было выявлено более 42 тысяч фактов самовольного занятия. Работу по информированию населения о легализации участков до 1 января 2028 года нужно усиливать.

«Важно не просто оповещать граждан письменно, но и общаться с людьми напрямую, особенно с людьми пожилого возраста. Каждый должен быть уведомлен об имеющейся возможности, чтобы исключить снос строений», — подчеркнул губернатор Иван Крупко.

Рассмотрели также вопрос сбора отходов стекла на государственные нужды. За год в регионе необходимо собрать 11,7 тысячи тонн. За девять месяцев план выполнен на 56,3%.

«Работа по сбору стекла недостаточная, ее необходимо усилить. Повысить отдачу обязаны организации ЖКХ, облпотребобщества, предприятия. Госзаказ должен быть выполнен», — резюмировал Иван Крупко.

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