Делегацию Гомельской области возглавляет председатель облисполкома Иван Крупко.

В работе семинара принимают участие управляющий делами Президента, уполномоченный Главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, председатели горрайисполкомов.

В течение двух дней — 8 и 9 ноября — на примере Шкловского района руководители будут изучать современные подходы в региональном развитии. Сначала практическая часть с посещением действующих объектов, а по итогам увиденного — важные акценты, обобщающие выводы и конкретные задачи на мероприятии с участием Президента Беларуси.

В программе посещения шесть объектов: реконструированный МТК «Говяды», новые ферма по разведению племенного скота мясных пород и мехмастерские «АСБ-Агро Городец», модернизированный райагросервис, база переработки и хранения минеральных удобрений, цех по производству сухих кормов в Шклове.

Гомельщина официально