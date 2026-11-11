Новые электронные услуги Минстройархитектуры и Департамента по гуманитарной деятельности доступны на портале «Е-Паслуга», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

Доступна к заказу электронная услуга Министерства архитектуры и строительства — 3.92.01 «Сведения о гражданах, являющихся (являвшихся) кредитополучателями льготных кредитов (получателями одноразовых субсидий) на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, получателями субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами и субсидий на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и членов их семей».

Потребителями являются государственные органы и организации, являющиеся уполномоченными органами в отношении административных процедур, для которых законодательством предусмотрено получение сведений из информационной системы «Единая база данных граждан, являющихся (являвшихся) кредитополучателями льготных кредитов (получателями одноразовых субсидий) на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, и членов их семей».

Также доступна к заказу новая электронная услуга Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси — 3.73.03 «Сведения о зарегистрированной ИБП». Потребителем является Министерство по налогам и сборам.

Услуги предоставляются в автоматическом режиме по технологии «система-система». Особенности получения электронных услуг по такой технологии определены в Единых технических требованиях ОАИС, размещенных на сайте НЦЭУ.