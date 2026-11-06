Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована вечером в четверг, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.



«5 ноября в 21.33 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S08E34) зарегистрирована вспышка M3.6 продолжительностью 29 минут», — говорится в сообщении.

Согласно информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, эта вспышка стала самой сильной с 10 октября.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.