Вторая вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«7 ноября в 20.17 по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», — говорится к сообщении.

Также в субботу на Солнце произошла вспышка М1.2.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что число солнечных вспышек за неполные двое суток достигло 35.

По информации ИПГ, слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле вечером 7 ноября. Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), которая измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», в настоящее время находится на отметке G1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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