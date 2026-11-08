Вторая вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«7 ноября в 20.17 по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», — говорится к сообщении.
Также в субботу на Солнце произошла вспышка М1.2.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.