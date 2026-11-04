Новые комплексы пограничных застав «Городная» и «Ласицк» открыли 4 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия комплекса заставы «Городная» приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов, заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук, представители местных органов власти, ветераны пограничной службы.

Это четвертый объект, созданный в этом году по государственной инвестиционной программе в органах пограничной службы. «Органы пограничной службы в тесном взаимодействии с республиканскими органами государственного управления комплексно и на системной основе решают задачи по обеспечению пограничной безопасности. Руководством Республики Беларусь и лично Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое внимание обустройству государственной границы. Благодаря заботе и поддержке местных органов власти Брестской области, а также за счет внутренних резервов Государственного пограничного комитета совершенствуются условия службы и быта подразделений, охраняющих государственную границу на украинском направлении», — отметил Константин Молостов.

Застава «Городная» приступила к охране государственной границы в 2010 году. Подразделение охраняет более 27 км сухопутного участка границы в пределах Столинского района.

Одновременно состоялось торжественное открытие комплекса пограничной заставы «Ласицк», которая охраняет государственную границу с середины этого года. Подразделение создали путем объединения пограничного поста «Трушево» и пограничной заставы «Ладорож». Сегодня под его охраной находится более 30 км границы с Украиной, включая сухопутный и речной участки, в пределах Столинского и Пинского районов.

В новых комплексах созданы комфортные условия для проживания и несения службы, оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомники для служебных собак, городки пограничной службы, спальные помещения и спортивные объекты. Охраняемые участки оснащены инженерными сооружениями и автоматизированными постами технического наблюдения. В сочетании с другими системами они помогают надежно обеспечивать безопасность государственной границы на южном направлении.