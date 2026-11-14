Председатель райисполкома Валентин Ундруль отметил вклад работников предприятия в развитие сельскохозяйственной сферы района, поблагодарил их за добросовестный труд и ответственное отношение к порученному делу и вручил заслуженные награды. Благодарность районного исполнительного комитета объявлена начальнику диагностической станции Александру Цугаеву, благодарность районного Совета депутатов – инженеру по техническому осмотру транспортных средств Максиму Климову.

К поздравлениям присоединился директор предприятия Федор Свердликов и, подводя итоги работы за 9 месяцев текущего года, выразил слова благодарности коллективу за надежность, трудолюбие и результативность. Почетными грамотами ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» награждены слесари-ремонтники Иван Коритько, Сергей Сивицкий и Виктор Цурганов. Благодарности предприятия объявлены слесарям-ремонтникам Павлу Лосеву, Игорю Музыченко, Геннадию Пилипенко, Сергею Терешкову.

Завершилось мероприятие выступлением вокального коллектива ЦРДК «Купава», ставшего ярким музыкальным подарком для тружеников аграрного сектора.

Наталья Логунова

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