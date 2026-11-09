10 ноября православные верующие вспоминают великомученицу Параскеву Пятницу. В народном календаре этот день оброс множеством примет, запретов и ритуалов. Наши предки в Параскеву не убирались дома, не мыли голову и надевали белые рубахи. О том, что еще делали в этот день, чтобы отвести беду, — в нашем материале.





Что нельзя делать

Поскольку Параскева считается женской заступницей, большинство запретов касается именно женщин. Главный из них — не наводить порядок в доме. Если хозяйка возьмется за веник или стирку, согласно поверьям, она рискует лишиться удачи на целый год.

Также в старину женщинам не разрешалось пропускать завтрак: считалось, что так можно потерять бдительность и стать жертвой обмана.

Незамужним девушкам нельзя мыть голову — вода якобы смывает красоту и молодость, а вместе с ними и надежду встретить хорошего жениха.

Будущим мамам стоит помнить: в этот день никому не давайте в долг, иначе, по примете, дети не будут властны над своей судьбой.

И женщинам, и мужчинам 10 ноября строго запрещается шутить, петь, танцевать и веселиться. Забывших про это правило, существующее много веков, ждет, по поверью, год слез.

Что можно делать

Чтобы ускорить встречу с суженым, девушки брали свой гребень, заворачивали его в красную ткань и оставляли у ворот приглянувшегося парня. Считалось, что будущий жених узнает, кому принадлежит находка, и отнесет ее в дом невесты.

На Параскеву Пятницу женщинам полагалось отдыхать и беречь силы — большую часть трудов брали на себя мужчины: готовили избы к зиме, кормили скотину, занимались с детьми.

Единственное, что могли себе позволить хозяйки, — готовку: они пекли блины и варили щи, чтобы накормить своих помощников. Не возбранялось и рукоделие: женщины всех возрастов нередко собирались в доме одной из них, чтобы вышивать и разговаривать.

Приметы о погоде

Обильный снегопад в этот день предсказывает раннюю весну. Если же на улице сухо, то зима затянется, а март будет морозным.

Похолодание 10 ноября предупреждает, что через неделю ударят морозы.

Если стало теплее, то и декабрь не будет лютым.

Заметив, что вороны и галки слетелись во двор, наши предки ждали похолодания.

Подготовила Екатерина Зайкова