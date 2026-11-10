11 ноября православные верующие чтут память святой Анастасии и преподобного Аврамия. В народном календаре этот день получил название Аврамий Овчар и Анастасия Овечница — с ним связано множество примет, поверий и строгих запретов.

Что нельзя делать

Согласно старинным поверьям, 11 ноября нельзя оставлять ребенка на попечение кого-либо, кроме родителей. Доверять присмотр за чадом не следовало даже бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам: считалось, что за детьми начинают охоту злые духи, а защитить от них под силу только матери и отцу.

Из-за козней нечистой силы не рекомендовалось пускать в дом незнакомцев. Переступив порог, чужак мог наслать на домочадцев морок или порчу.

Супругам в этот день запрещалось спорить и выяснять отношения — ничем хорошим это не заканчивалось. Если в доме вспыхивала ссора, муж и жена могли и вовсе разойтись.

11 ноября ни в коем случае нельзя надевать одежду из овечьей шерсти — это притянет множество бед. Такие вещи следовало развесить на свежем воздухе, чтобы ветер «выдул» из них все болезни.

Строго-настрого запрещалось в этот день стирать белье — иначе в семье начнутся скандалы.

Незамужним девушкам не стоило накрывать на стол 11 ноября. По давней примете, нарушившая запрет красавица еще долго не встретит свою любовь и рискует остаться старой девой.

Что можно делать

11 ноября было принято молиться Анастасии и Аврамию. Пастухи просили заступников, чтобы их животные не болели, а также обращались к святым в надежде получить защиту от волков, которые ближе к зиме все чаще выходили из лесов в поисках легкой добычи.

Если верить приметам, это день идеально подходит для работы. Правда, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, стоит соблюдать меру и помнить об отдыхе — иначе недолго столкнуться с проблемами со здоровьем.

Хороший день, чтобы помириться со старым другом: если в прошлом у вас были разногласия, сейчас самое время забыть о них и возобновить общение.

Согласно давним поверьям, женщине обязательно нужно надеть украшение на шею — цепочка или колье привлекут удачу. Особенно хорошо «сработают» коралловые бусы, которые к тому же считаются оберегом от нечисти.

И женщинам, и мужчинам в этот день стоит съесть кусочек козьего или овечьего сыра. В давние времена верили, что это кушанье придаст сил для работы и защитит от болезней.

Приметы о погоде

В старину считалось, что дождь 11 ноября – добрый знак, обещающий теплую неделю. Если же пошел снег, ровно через семь дней погода улучшится.

А вот низкие облака, напротив, сулят похолодание. Если из-за них не видно звезд в ночном небе, стоит готовиться к очень морозной зиме.

Чтобы узнать, какие сюрпризы готовит небесная канцелярия, наши предки присматривались и к птицам. Если те клюют кору деревьев, — не за горами осадки. Пернатые суетятся, да по веткам прыгают? Зима будет голодной.

Подготовила Екатерина Зайкова