17 ноября, день почитания священномучеников Никандра и Ермия. Этот день, известный как Еремин день, был окутан суевериями и страхом перед нечистой силой. Люди старались держаться поближе к дому, запирали двери на все замки и даже рисовали кресты на порогах, чтобы отпугнуть злых духов.

Что нельзя делать

Опасаясь встречи с потусторонними силами, люди не уезжали из дома надолго, старались не выходить на улицу после заката и крепко запирали двери.

Чтобы в избу не проникло зло, хозяева рисовали кресты на дверях, а над входом прятали веточку чертополоха.

Если человеку предстояло важное дело за пределами дома, он мог положить в каждый сапог по головке чеснока. Якобы нечисть за версту учует специфический запах и будет держаться подальше.

Запрещалось одалживать не только деньги, но и продукты, такие как мука и соль. Люди верили, что вместе с ними из дома может уйти достаток.

Если к вам явится тот, кого не ждали, открывать ему не стоит. Также не нужно пускать в жилище бездомного кота. Хвостатый может принять облик ведьмы.

Чтобы супруги не разругались, в Еремин день лучше не приглашать в гости свекровь или тещу. Но если, не зная про эту примету, вы позвали их ранее, предложите встретиться на нейтральной территории.

Считалось, что новые знакомые в этот день окажутся лицемерами или мошенниками, что может навредить репутации или кошельку.

Любовные свидания и разговоры о свадьбе 17 ноября могли привести к скорым и скандальным расставаниям.

Что можно делать

День считался идеальным для поддержания чистоты в доме. Мытье полов и протирание зеркал, как считалось, способствовали сохранению достатка.

Хорошее время для рукоделия. Все, за что вы возьметесь, будет получаться лучше, чем вы могли ожидать.

Сон в ночь с 17 на 18 ноября мог предупредить об опасности. Важно было запомнить детали, особенно цифры, которые могли указывать на даты будущих событий.

Этот день считался подходящим для старта накоплений. Рекомендовалось положить первую купюру в новый кошелек, желательно красный, чтобы привлечь капитал.

Приметы о погоде

Снег, выпавший 17 ноября, предвещает морозную зиму.

Если на улице идет мелкий дождь, в декабре будет по-осеннему тепло.

Солнце и безветрие в Еремин день — добрый знак, сулящий богатый урожай зерна и овощей в следующем году.

Согласно наблюдениям наших предков, раннюю весну можно ждать, если 17 ноября за окошком ничего не видно из-за тумана.

Если вечером на небе ярко светят звезды, через три дня придут морозы.

Подготовила Екатерина Зайкова