3 ноября православные верующие чтут память святого Иллариона Псковоезерского, а в народном календаре этот день носит название Илларионов день. В старину с этой датой связывали множество традиций и запретов, которые считались обязательными к соблюдению.
Что нельзя делать
- В Илларионов день не принимайте подарков от малознакомых. Люди могут передавать с презентом свои беды и болезни.
- Запрет распространяется и на забытые или намеренно оставленные кем-то предметы. Вам может попасться на глаза кошелек или цепочка, но поднимать их с земли, а тем более приносить домой, точно не стоит. Особенно опасными наши предки считали подобные находки на перекрестках.
- Будьте осторожны и в общении с людьми. Если вас остановят на улице с просьбой, не позволяйте незнакомцу к вам прикасаться. Ничего ему не давайте и сами ничего не берите.
- А вот родственникам и близким друзьям помогать можно и даже нужно. Отказав в поддержке, вы навлечете на себя неприятности, прежде всего связанные с деньгами: можно ненароком лишиться крупной суммы или стать жертвой мошенников.
- Дата категорически не подходит для дальних поездок. В старину говорили, что с тем, кто отправится в путь на Иллариона, случится беда.
- Не ссорьтесь, не сквернословьте и никого не осуждайте. Весь негатив может вернуться к вам в тройном размере, поэтому лучше свести общение с неприятными людьми к минимуму. Не стоит также сплетничать и хвастаться.
Что можно делать
- 3 ноября отлично подходит для хозяйственных хлопот. Этот день посвящали трудам в собственном доме не только женщины, но и мужчины: супруги, как правило, занимались ремонтом. Так что если вы давно планировали привести квартиру в порядок или починить мебель — самое время взяться за дело.
- Генеральная уборка, мытье полов, стирка белья и прочие привычные каждой хозяйке задачи на Иллариона даются легче обычного. Вы запросто справитесь даже с теми делами, до которых давно не доходили руки.
- Шить, вязать и вышивать вы будете с удовольствием, а результат еще долго будет радовать глаз.
- Чтобы зима прошла благополучно, 3 ноября нужно встретиться с родными и друзьями. День стоит провести исключительно на позитивной ноте — тогда и следующий сезон будет радостным и удачным.
Приметы о погоде
- Снегопад обещает своевременный приход зимы: осень скоро закончится.
- Ясное небо люди на Руси считали плохой приметой, предвещающей морозы.
- Туман в утренние часы, согласно наблюдениям жителей далекой старины, указывает на теплую зиму. Она пройдет быстро, уступив место ранней весне.
Подготовила Екатерина Зайкова