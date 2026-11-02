3 ноября православные верующие чтут память святого Иллариона Псковоезерского, а в народном календаре этот день носит название Илларионов день. В старину с этой датой связывали множество традиций и запретов, которые считались обязательными к соблюдению.

Что нельзя делать

В Илларионов день не принимайте подарков от малознакомых. Люди могут передавать с презентом свои беды и болезни.

Запрет распространяется и на забытые или намеренно оставленные кем-то предметы. Вам может попасться на глаза кошелек или цепочка, но поднимать их с земли, а тем более приносить домой, точно не стоит. Особенно опасными наши предки считали подобные находки на перекрестках.

Будьте осторожны и в общении с людьми. Если вас остановят на улице с просьбой, не позволяйте незнакомцу к вам прикасаться. Ничего ему не давайте и сами ничего не берите.

А вот родственникам и близким друзьям помогать можно и даже нужно. Отказав в поддержке, вы навлечете на себя неприятности, прежде всего связанные с деньгами: можно ненароком лишиться крупной суммы или стать жертвой мошенников.

Дата категорически не подходит для дальних поездок. В старину говорили, что с тем, кто отправится в путь на Иллариона, случится беда.

Не ссорьтесь, не сквернословьте и никого не осуждайте. Весь негатив может вернуться к вам в тройном размере, поэтому лучше свести общение с неприятными людьми к минимуму. Не стоит также сплетничать и хвастаться.

Что можно делать

3 ноября отлично подходит для хозяйственных хлопот. Этот день посвящали трудам в собственном доме не только женщины, но и мужчины: супруги, как правило, занимались ремонтом. Так что если вы давно планировали привести квартиру в порядок или починить мебель — самое время взяться за дело.

Генеральная уборка, мытье полов, стирка белья и прочие привычные каждой хозяйке задачи на Иллариона даются легче обычного. Вы запросто справитесь даже с теми делами, до которых давно не доходили руки.

Шить, вязать и вышивать вы будете с удовольствием, а результат еще долго будет радовать глаз.

Чтобы зима прошла благополучно, 3 ноября нужно встретиться с родными и друзьями. День стоит провести исключительно на позитивной ноте — тогда и следующий сезон будет радостным и удачным.

Неплох день и для амурных дел. Можно объясняться в чувствах, свататься, играть свадьбы. Тем, кто свяжет свою судьбу в эту дату, в старину сулили долгую жизнь и полное взаимопонимание.

Приметы о погоде

Снегопад обещает своевременный приход зимы: осень скоро закончится.

Ясное небо люди на Руси считали плохой приметой, предвещающей морозы.

Туман в утренние часы, согласно наблюдениям жителей далекой старины, указывает на теплую зиму. Она пройдет быстро, уступив место ранней весне.

Подготовила Екатерина Зайкова