Верховный Суд Республики Беларусь признал Александра Буглая виновным в геноциде белорусского народа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси.

Как отметил судья Эдгар Мартиросян, Буглай признан виновным в геноциде – действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения белорусского народа путем убийства членов этой национальной, этнической группы и умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное физическое уничтожение. По данным государственного обвинителя Дмитрия Марусова, суд признал доказанным совершение Буглаем на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 33 эпизодов преступных деяний. В их числе – убийства 174 жителей страны, включая детей, и угон 77 человек в рабство, сожжение более 280 домов и построек в белорусских населенных пунктах. Убийства он совершал как самостоятельно, так и отдавая приказы и распоряжения своим подчиненным. Преступления отличались особой жестокостью: массовые расстрелы и сожжение мирных жителей. Кроме того, каратель отбирал у населения продукты питания, теплые вещи и имущество, обрекая людей на смерть от голода и холода.

Но Буглай скрылся от уголовного преследования. После окончания Великой Отечественной войны он бежал на территорию Западной Германии, а затем в США. Несмотря на запросы Генеральной прокуратуры Беларуси, его так и не выдали для привлечения к ответственности. Восстановить картину преступлений удалось благодаря архивным уголовным делам прошлых лет, показаниям свидетелей, а также документам архивных фондов Беларуси и России.

Отряд Буглая зверствовал на территориях Уваровичского и Буда-Кошелевского районов, а также в Чечерском, Рогачевском, Кормянском и других. Изначально он не имел названия, но вскоре по приказу немецкой комендатуры ему было присвоено наименование «Белая команда», а каждому члену предписывалось носить нашивку на рукаве с надписью на немецком языке. Выезжая на операции в зимнее время, каратели надевали белые маскировочные халаты.

Территория нашего района стала одной из тех, где подразделение Буглая оставило особенно страшный след. На Будакошелевщине находится много захоронений жертв войны, среди которых есть увековечивающие память о погибших от рук карателя и его пособников. Одним из самых массовых преступлений на нашей земле стала карательная операция в апреле 1943 года в районе д. Дербичи, Рогинь, Культура и Лозов, где дислоцировался партизанский отряд «Буря». Бои за деревни продолжались 20 дней. После отступления партизан все населенные пункты с общим количеством более 1000 дворов были сожжены, а у жителей изъято более 1000 голов скота. Поселок Культура, полностью уничтоженный карателями, так и не был восстановлен.

В январе 1943-го в Фундаминке Буглай лично участвовал в совершении убийства с особой жестокостью 13 родственников партизан, включая детей. Арестованных избивали во время допросов, после чего выводили на расстрел. По воспоминаниям свидетелей, раненых добивали выстрелами в голову, а тела запрещали хоронить. «Пусть собаки лежат», – говорили. Местным жителям разрешили предать убитых земле лишь на следующий день в общей яме. В марте 1943-го в д. Церковье каратели сожгли заживо 9 мирных жителей, 7 из них – в собственных домах. Свидетели рассказывали, как немцы открыли огонь из пулемета по окнам горящего дома, чтобы не дать людям спастись.

К сожалению, эти трагедии – далеко не единственные свидетельства чудовищной жестокости буглаевцев на Будакошелевщине. Кровавый след «Белой команды» навсегда остался в истории нашего района, напоминая о цене мирной жизни. За каждой из этих страшных цифр – судьбы земляков, боль и горе, которые невозможно забыть. Не имеем права забыть! Священный долг всех белорусов – помнить об этих событиях, не давать другим искажать правду об истории страны. Ведь мы знаем, с чего все начиналось: с идей расового превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Безнаказанность порождает новые преступления, поэтому суд над Буглаем стал еще одним напоминанием, что зверства нацистов и их пособников не имеют срока давности.

Лиза АЛЕКСАНДРОВА