В чат-бот редакции обратилась жительница аг. Кривск. Женщина обеспокоена ситуацией с бродячими собаками, которые обитают вблизи здания бывшей пилорамы. По словам сельчанки, стая животных создает реальную угрозу для жителей: дети не могут спокойно пройти в школу, а взрослые – на работу.

Районная газета перенаправила данный вопрос в соответствующую службу для принятия мер реагирования.