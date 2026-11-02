Уже 3 ноября в Гомеле состоятся областные Покровские образовательные чтения и турнир по многоборью «Волат». 5 ноября город над Сожем примет ІІІ Форум гражданских инициатив «От идеи – к результату».

Торжественные мероприятия, посвященные 109-й годовщине Октябрьской революции пройдут на Гомельщине 7 ноября.

В Ельске 16 ноября состоится митинг-реквием, посвященный 83-й годовщине со дня гибели Героя Советского Союза, Героя Словацкой Республики Яна Налепки. В Мозыре 18 ноября можно будет посетить творческую встречу с участием белорусских женщин-композиторов.

23 ноября в Гомеле состоится областной этап конкурса «Студент года – 2026». 26 ноября в областном центре пройдут торжественные мероприятия, посвященные 83-ой годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.

С полным календарем событий юго-восточного региона на ноябрь можно ознакомиться здесь.

Гомельщина официально