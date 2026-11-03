С наступлением ноября многие замечают, что просыпаться по утрам становится сложнее, энергии не хватает даже на привычные дела, а настроение все чаще портится без видимой причины. Утром приходится собираться на работу в темноте, вечером возвращаться домой уже после заката.

Недостаток дневного света, пасмурная погода и сокращение прогулок могут влиять на самочувствие и эмоциональное состояние, рассказали в эфире ОНТ.

В быту такое состояние часто называют осенней хандрой. Но иногда за ним могут скрываться более серьезные проблемы, в том числе сезонное аффективное расстройство. Разбираемся, почему в ноябре настроение может ухудшаться и какие привычки помогут поддержать себя в этот период.

Почему в ноябре особенно часто не хватает энергии

Одна из причин осеннего упадка сил — сокращение светового дня. В ноябре в Беларуси становится меньше солнечных часов, чаще стоит пасмурная погода, а проводить время на улице многие предпочитают реже.

Изменение привычного режима освещения может влиять на биологические часы организма и процессы, связанные со сном и настроением. В результате некоторые люди замечают:

Повышенную сонливость. Становится сложнее просыпаться по утрам, днем чаще хочется отдохнуть, а привычные дела требуют больше усилий.

Становится сложнее просыпаться по утрам, днем чаще хочется отдохнуть, а привычные дела требуют больше усилий. Снижение настроения. Может появляться раздражительность, тревожность, апатия и ощущение, что ничего не радует.

Может появляться раздражительность, тревожность, апатия и ощущение, что ничего не радует. Изменение аппетита. Некоторых чаще тянет на сладкое, выпечку и другие продукты с высоким содержанием углеводов. Это может быть связано в том числе с попытками быстро получить энергию и улучшить настроение.

Однако важно помнить: плохое самочувствие осенью не всегда связано именно с недостатком солнечного света. На него могут влиять режим сна, стресс, питание, состояние здоровья и другие факторы.

Обычная осенняя хандра или повод обратиться к врачу?

Временное снижение настроения обычно проходит после отдыха, полноценного сна, общения с близкими или занятий любимым делом. Но если подавленность сохраняется, мешает повседневной жизни и сопровождается другими симптомами, не стоит списывать все на погоду.

Насторожить могут следующие признаки:

Потеря интереса к привычным занятиям. То, что раньше приносило удовольствие, больше не вызывает положительных эмоций.

То, что раньше приносило удовольствие, больше не вызывает положительных эмоций. Постоянная усталость. Даже после продолжительного сна не удается почувствовать себя отдохнувшим.

Даже после продолжительного сна не удается почувствовать себя отдохнувшим. Желание избегать общения. Человек все чаще отказывается от встреч с близкими и коллегами, старается оставаться в одиночестве.

Человек все чаще отказывается от встреч с близкими и коллегами, старается оставаться в одиночестве. Трудности с концентрацией. Становится сложнее сосредоточиться на работе, учебе и обычных повседневных задачах.

Если подобные симптомы сохраняются большую часть дня на протяжении двух недель и более, стоит обратиться к специалисту. При этом сезонное аффективное расстройство — не просто плохое настроение в ноябре: его диагностируют с учетом характера и повторяемости симптомов, а также других особенностей состояния человека.

Пять советов, которые помогут легче пережить ноябрь

Чтобы поддержать организм в период короткого светового дня, специалисты рекомендуют обратить внимание на повседневные привычки. Несколько простых изменений могут помочь улучшить самочувствие.

1. Добавьте больше света дома и на работе

Старайтесь открывать шторы сразу после пробуждения и не проводить весь день в полумраке. По возможности используйте достаточное освещение в помещениях.

При сезонных нарушениях настроения некоторым людям может быть рекомендована светотерапия с помощью специальных ламп. Но подбирать такой метод и режим его применения лучше вместе с врачом: он подходит не всем и имеет противопоказания.

2. Выходите на прогулку в светлое время суток

Даже если небо затянуто облаками, на улице обычно светлее, чем в помещении. Поэтому по возможности используйте обеденный перерыв для небольшой прогулки.

Необязательно проходить большие расстояния: начните с 20–30 минут в комфортном темпе. Регулярная физическая активность и пребывание на свежем воздухе помогают поддерживать общее самочувствие.

3. Не требуйте от себя слишком многого

Ноябрь — не лучший момент для резких перемен, изнурительных тренировок и жестких ограничений в питании, особенно если вы уже чувствуете усталость.

Старайтесь распределять нагрузку, чередовать работу и отдых, соблюдать режим сна. Вместо тренировки через силу можно выбрать прогулку, плавание, йогу или легкую растяжку. И не забывайте оставлять время на занятия, которые приносят удовольствие.

4. Создайте вокруг себя уютную атмосферу

Серые улицы и ранние сумерки можно компенсировать приятными деталями дома. Добавьте в интерьер яркие подушки, достаньте теплый плед, поставьте на стол сезонные фрукты — например, мандарины или хурму.

Можно устроить вечер с любимой книгой, фильмом или музыкой. Главное — находить небольшие поводы для радости и не замыкаться в повседневной рутине.

5. Не назначайте себе витамины самостоятельно

Если усталость не проходит, обсудите самочувствие с терапевтом. Врач при необходимости назначит обследования и поможет выяснить, не связаны ли симптомы с дефицитом отдельных веществ или другими проблемами со здоровьем.

В частности, специалист может оценить необходимость проверки уровня витамина D, витаминов группы B и других показателей. Принимать добавки на всякий случай не стоит: сначала важно понять, действительно ли есть дефицит и требуется ли его восполнять.