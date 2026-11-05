Осень — идеальное время, чтобы подготовить участок к зиме и обеспечить порядок на земле. Комплексная осенняя уборка территории включает уход за почвой, садом, газоном и подготовку построек к морозам.
В соответствии с Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов землепользователи обязаны обеспечивать порядок на своих участках и закрепленных территориях.
Осенью особое внимание стоит уделить:
- уборке опавшей листвы с участков и прилегающих территорий общего пользования, включая канавы, лотки и кюветы;
- обрезке и удалению аварийных и сухих деревьев, кустарников;
- уничтожению зарослей инвазивных растений.
При этом стоит помнить, что сжигание веток и сухих растений на своих приусадебных участках допускается только в строгом соответствии с Правилами пожарной безопасности.
Осенняя уборка – это вклад каждого в общий порядок, уют и безопасность своего населенного пункта.
Следует также отметить, что в соответствии со статьей 85 Кодекса о земле землепользователи обязаны использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных участков, осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные пунктом 1 статьи 106 настоящего Кодекса.
Пунктом 1 статьи 106 Кодекса о земле установлено, что землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им (находящихся у них) земельных участков конкретные мероприятия по охране земель, в том числе благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки, сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель и т.д.
Под эффективным использованием земель понимается – использование земель в соответствии с их назначением, приносящее экономический, социальный, экологический или иной полезный результат (подпункт 1.54 пункта 1 статьи 1 Кодекса о земле).
Сделаем наши населенные пункты чище и красивее вместе!
По информации отдела землеустройства райисполкома