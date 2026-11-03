Школьные каникулы – особенное время, когда дома культуры гостеприимно открывают двери для детского творчества и любознательности.

В Губичском сельском, Уваровичском городском и Буда-Кошелевском центральном районном домах культуры школьники посетили мастер-классы и экскурсии, приняли участие в игровых и познавательных программах. Культработники рассказали о кружках и любительских объединениях, действующих в учреждениях, ознакомили с расписанием занятий и порядком записи.

Мероприятия прошли в доброжелательной атмосфере и вызвали только положительные эмоции и отзывы у ребят.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников