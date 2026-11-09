По словам Александра Лукашенко, в Беларуси много районов, которые значительно лучше оснащены и лучше работают, чем Шкловский. Но середнячки должны быть такими, как Шкловщина, это главное.

Глава государства также отметил, что в вопросах развития регионов ничего выдумывать не надо: необходимо восстановить то, что было перед распадом Советского Союза. Например, совершенствовать работу агросервисов, строительных ПМК.

«Главное, чем всегда будет заниматься Беларусь, – это сельское хозяйство и деревообработка. Это два направления, от чего никто не откажется в Беларуси – кто бы здесь ни работал», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание на углубленной переработке древесины, чтобы вся добавленная стоимость оставалась в стране. А также на производстве высококачественных продуктов питания, для чего нужно современное сельхозмашиностроение.

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