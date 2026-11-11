В мероприятии приняли участие член президиума районного отделения партии Надежда Романова, члены партии и молодежного крыла «Искра», представители предприятий, учреждений и организаций района.

Конструктивный диалог был построен по принципу «три этажа успеха»: говорили о достижениях в разных отраслях в масштабах всей страны, затем обсудили, что за пятилетку удалось достичь в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве в Гомельской области. Как все эти достижения отражаются на социально-экономическом развитии Буда-Кошелевского района, шла речь в третьем блоке встречи. Участники обозначили не только зоны роста, но и те направления, над которыми необходимо еще работать: над увеличением инвестиций, обеспечением отраслей кадрами, строительством индивидуального жилья, ремонтом дорог, благоустройством населенных пунктов.

Дальнейшая работа в группах, генерирование идей и их защита еще раз позволили партийцам сойтись в едином мнении: наша сила – не в громких словах, а в том, что мы можем сделать уже завтра: помочь многодетной семье, провести субботник, оказать поддержку ветерану. Это и есть партийная работа, основанная на принципе «от человека к человеку».

Наталья Логунова

Фото из архива участников