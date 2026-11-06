5 ноября в Гомеле состоялся ІІІ Форум гражданских инициатив, организованный областной ассоциацией местных Советов депутатов при поддержке областного Совета депутатов.

На базе бизнес-центра «Гомель-Ратон» встретились около 300 представителей депутатского корпуса, органов власти, Школы регионального развития, лидеров гражданского общества. Участие в мероприятии приняли председатель облисполкома Иван Крупко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Делегацию Буда-Кошелевского района возглавил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Форум послужил площадкой для презентации опыта по вовлечению граждан в решение актуальных вопросов местного значения, проектов гражданских инициатив, практик благоустройства и развития сельских населенных пунктов. В нынешнем году было подано 120 заявок, 33 инициативы получили поддержку. Многие созданные объекты стали знаковыми точками притяжения и вошли в состав туристических маршрутов.

В связи с большой востребованностью в текущем году был организован дополнительный конкурс гражданских инициатив «Опыт старших – энергия молодых».

В зоне презентации идей проект «Вглубь иных поколений: помним, живем» по комплексному благоустройству парка в аг. Дуравичи представила председатель Октябрьского сельского Совета депутатов, участник образовательного курса «Школа регионального развития» в 2026 году Анна Стасева.

На форуме был также подписан ряд документов о сотрудничестве. Так, соглашение к сотрудничеству Барсуковского сельского Совета депутатов Кормянского района и Рогинского сельского Совета депутатов Буда-Кошелевского района подписали председатели Людмила Бондаренко и Лилия Котлярова. Цель соглашения – расширение и укрепление сотрудничества в сферах образования, культуры и туризма, спорта.

В рамках работы выездной радиостудии 107,4 FM Сергей Халдай ответил на вопросы журналистов в части финансирования поддержанных инициатив, контроля за их расходованием и перспективностью данных проектов после завершения финансирования. «На местном уровне гражданская инициатива воплощает в себе истинную силу единства. Это формат, при котором жители выступают авторами локальных проектов в своем населенном пункте с целью искреннего желания улучшить жизнь вокруг. Такая инициатива подкреплена реальными действиями: от яркой идеи и личного труда до софинансирования проекта, – отметил Сергей Анатольевич. – В данном направлении важную роль играет Гомельский областной Совет депутатов и Гомельская областная ассоциация местных Советов депутатов, одной из основных задач деятельности которых является внедрение механизмов реализации гражданских инициатив. В настоящее время Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» регламентированы и уточнены подходы к реализации гражданских инициатив. Финансирование расходов, связанных с их реализацией, осуществляется на основе равнодолевого участия средств республиканского бюджета и бюджетов областного уровня. Одно из существенных условий: инициатор и иные заинтересованные субъекты принимают участие в финансировании в размере не менее 10% от общей стоимости проекта».

Что помогает проекту не остаться разовой акцией, глава депутатского корпуса района рассказал на примере реализации жителями н.п. Уза гражданской инициативы «Активная зона отдыха и занятий спортом «Здоровей-ка». Проект был подан для участия в конкурсе проектов гражданских инициатив, проводимом Гомельской областной ассоциацией местных Советов депутатов при поддержке Гомельского областного Совета депутатов. Не став победителем, около 70% взрослого населения поддержали его реализацию собственными силами. В финансировании приняли участие и Узовский сельисполком, и местные жители. Стоит сказать, что сельчане активно продолжают благоустраивать площадку и сегодня. Самостоятельно обустроили еще 3 скамейки, до конца года планируют установить комплекс из восьми тренажеров с навесом и резиновым покрытием.

В рамках форума были организованы выставки проектов гражданских инициатив «Инициатива каждого – общий успех», реализованных в 2026 году на Гомельщине, и туристических маршрутов сельсоветов «Туристическая одиссея «По маршрутам Гомельщины», зоны презентации идей, направленных на повышение привлекательности территории через создание туристических продуктов и сохранение духовно-нравственных ценностей и формирование патриотизма. Председатель Чеботовичского сельского Совета депутатов Илона Веко и учитель Чеботовичской школы Майя Галицкая презентовали туристический маршрут Чеботовичского сельсовета «Сердцу милый уголок». Член инициативной группы проекта открытого конкурсного отбора проектов гражданских инициатив «Актыўная зона «Удачны прыпынак» Станислав Сильченко представил его участникам форума.

На пленарной части форума шла речь об инициативах, ответственности и результатах. Губернатор области Иван Крупко вручил благодарственные письма руководителям инициативных групп, чьи проекты успешно реализованы в 2026 году. В числе награжденных – наш земляк Станислав Сильченко.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива участников и Гомельской правды