Именно эти факторы, по мнению директора СУП «Морозовичи-Агро» Василия Баранова, позволяют сельхозпредприятию достигать значимых результатов и в растениеводстве, и в животноводстве. Данные производственные направления по-прежнему остаются основными для коллектива.

На районных «Дожинках» среди сельскохозяйственных организаций по производству зерновых и зернобобовых культур СУП «Морозовичи-Агро» заняло третье почетное место. Хлеборобами предприятия выращено и намолочено 6479 тонн зерна без учета кукурузы при урожайности, одной из высоких в районе, 44,1 ц/га. 4 экипажа и 2 водителя были задействованы на уборочной, из них 5 превысили тысячный результат. Молодой водитель Даниил Кухаренко, перевезший более 2 тыс. тонн зерна, стал лидером районного соревнования и занял 3-е место среди молодых водителей на областных «Дожинках» в Калинковичах.

– Благодаря достойному урожаю выручка от реализации продукции растениеводства увеличилась практически втрое, достигнув 2187,6 тыс. руб. Прибыль от реализации продукции растениеводства составила 226,5 тыс. руб., что на 85,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Заготовлено 6034 тонны кормов, обеспеченность кормами на одну условную голову составила 24,5 ц.к.ед., превысив прошлогодний показатель на 1,9 ц.к.ед. Прочная кормовая база способствовала и увеличению среднесуточных привесов. Так, в сентябре они составили 792 г, общий привес за 9 месяцев достиг 382,2 тонны. Соответственно, на 167 тыс. руб. вырос объем производства и составил 18401 тыс. руб., при этом на 4,2% удалось снизить затраты на производство, – делится результатами Василий Баранов. Среди планов и первоочередных задач руководитель отмечает строительство силосно-сенажной траншеи, обновление дойного стада, увеличение привесов и надоев.

Немалая заслуга в достижении показателей – грамотная работа главного агронома Екатерины Вишняковой, ставшей на районных «Дожинках» победителем в своей номинации. В СУП «Морозовичи-Агро» она трудится уже семь лет, знает каждое поле и поясняет, что в структуре посевных площадей ставка делается на озимые культуры и кукурузу.

– Ни один аграрный сезон не повторяет предыдущий. Погода зачастую вносит свои коррективы. Но всегда нужно строго придерживаться технологии, вовремя внести удобрения, обработать химпрепаратами, иначе хорошего результата не достичь, – уверена Екатерина Викторовна.

Как ответственный работник, обладающий лидерскими качествами, она также является профсоюзным лидером сельхозпредприятия и депутатом сельского Совета депутатов, вникая в проблемы земляков.

Уже лежит в закромах достойный урожай нынешнего года, но для земледельцев – по-прежнему горячие трудовые будни. Тракторист-машинист Дмитрий Минеев поднимает зябь на полях, чтобы не только уничтожить сорняки и вредителей в почве, но и обеспечить хороший задел для проведения ее качественной предпосевной обработки и сева весной. Аграрий от отца перенял особое отношение к земле: пахать, дисковать, сеять – все эти виды работ он проводит со знаком качества.

Опытнейший тракторист-машинист Олег Костюченко внес существенный вклад в обеспечение КРС кормами: на «Амкодоре» утрамбовал в траншеях не одну сотню тонн. Сейчас работает на погрузке органики для вывоза на поля. Пока позволяет погода, этот процесс не останавливается ни на минуту. Погрузчик Олега Николаевича нередко задействован и на животноводческих объектах.

Для тракториста-машиниста Леонида Кульбакова нынешний сезон также плодотворный. За его плечами несколько укосов трав и уборка кукурузы на силос. За аграрием числятся две единицы техники: комбайн и погрузчик. Его КВК и сегодня востребован на измельчении соломы на фермах. Впереди – новый сезон, стартующий с первого укоса трав. Леонид Викторович признается, что с радостью снова выйдет в поле. К слову, на предприятии трудится весовщиком и его супруга Елена.

Приятно, что в коллективе работают представители не одной трудовой династии. Так, у Дмитрия Минеева не только отец много лет отдал работе в сельском хозяйстве, уже около 10 лет трудится бухгалтером сестра Елена. Учет товарно-материальных ценностей, ведение первичной документации, обработка, списание, расчеты, работа с поставщиками – все это зона ответственности Елены Минеевой. В свое время она окончила Гомельский аграрно-технический колледж и получила профильное образование. Среди профессиональных качеств отмечает щепетильность, ответственность, внимательность, соблюдение конфиденциальности и старается привить их четырем молодым специалистам – бухгалтерам, для которых является наставником.

Не только хлебом единым живут сельчане. Порядка 50 человек – операторов машинного доения, животноводов, скотников – трудятся на двух молочно-товарных комплексах предприятия: МТФ «Папоротное» и МТК «Бушевка», производя мясо-молочную продукцию.

Кормовой стол должен быть чистым, как тарелка, – один из принципов животновода МТФ «Папоротное» Светланы Ковалевой, получающей хорошие привесы. Девятый год уроженка Морозовичей ухаживает за телками в возрасте с 6 месяцев до года. 400 животных в двух сараях, в которых чистота и порядок, – владения Светланы Владимировны. Так сложилось, что, отработав почти 30 лет уборщиком в сельисполкоме, решила сменить сферу деятельности, хотя понимала всю ответственность и сложность. Но бойцовский и упорный характер, а также пример мамы, не один год проработавшей в телятнике, помогли.

С душой к работе относится и коллега Светланы Владимировны Иван Фур. С напарником Сергеем Механиковым он смотрит за дойным стадом, а это порядка 300 голов. Уже со школьной скамьи Иван Васильевич был уверен, что, как и мать, будет работать в сельском хозяйстве. Нередко помогал ей на ферме, потом подрабатывал на каникулах, трудился в полеводческой бригаде. Его смена начинается в 6 утра с обхода: все ли животные здоровы, все ли в порядке. И здесь важную роль играет взаимодействие с ветврачом и осеменатором. Потом следует чистка сараев, кормовых столов.

Подбросить корма, подмести, подбелить, проверить наличие чистой питьевой воды – все это также входит в обязанности животновода. Ведь от должного ухода напрямую зависит и количество молока.

Оператор машинного доения МТФ «Папоротное» Валентина Балахонова за 14 лет в животноводстве освоила все производственные процессы. Была дояркой, ночным животноводом, ухаживала за молодняком. Уже два года как с напарницей доит 400 коров на современной доильной установке. Есть у Валентины Владимировны любимица, которую она так и нарекла. Только услышав свое имя, Любимая первая спешит в зал. Благодаря строгому соблюдению технологии доения молоко Валентина Владимировна получает высшим сортом, но считает, что это заслуга всего коллектива и управляющего Евгения Буслова. Несмотря на тяжелый труд – трижды в день по 4-5 часов на ногах, менять профессию, как и место жительства, не планирует. Будакошелевщина стала для нее второй родиной, где ее семье, ее дочерям спокойно и хорошо.

Чистые, ухоженные, как домашние – именно так выглядят телята под присмотром животноводов МТК «Бушевка» Антонины Бусловой и Николая Кустачева. Если у Антонины Васильевны 125 подопечных в возрасте с рождения до 3-х месяцев, то у Николая Александровича телята постарше – с 3-х до 6-ти, их у него 202. У каждого своя зона ответственности, но задачи и подход у животноводов общие: вовремя напоить, накормить в соответствии с рационом и возрастом, почистить, подстелить, обеспечить проветривание, при этом обязательно доброе слово сказать. Только так можно достичь хороших привесов, уверены мои собеседники.

Не менее ответственный участок у оператора машинного доения Александра Кортелева. В цехе раздоя он трудится уже два года, а азы профессии ему в свое время передала напарница Ольга Борисевич. «Корова – очень умное животное: если не в настроении, не отдаст все молоко. Поэтому к каждой подопечной отношусь с колоссальным терпением, лаской и спокойствием, – делится Александр Викторович. – Дояр – ни мужская, ни женская профессия: просто нужно ценить и любить животных. Этим простым истинам меня научила мать, к которой еще школьником бегал помогать на ферму. Спустя годы, освоив профессии и проводника, и режиссера массовых мероприятий, понял, что мое призвание – работать в животноводстве. Тем более что на МТК созданы все условия и хороший коллектив».

Уважение к земле, трудолюбие, ответственность, настойчивость и упорство у сельских тружеников заложены на генетическом уровне и передаются из поколения в поколение – от родителей, дедов и прадедов. Без этих качеств работа на земле, благородная и самая трудная, желаемого результата не принесет.

Наталья ЛОГУНОВА

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