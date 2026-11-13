В Республике Беларусь продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере ответственного обращения с животными. В этих целях подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 1 апреля 2024 г. №361-З «Об ответственном обращении с животными».

Проект предусматривает утверждение ряда нормативных положений, в том числе регулирующих порядок выгула собак. Предлагаемые подходы направлены на обеспечение безопасности людей и животных, поддержание чистоты общественных пространств и создание комфортных условий для владельцев домашних питомцев.

Что изменится в правилах выгула собак?

Прежде всего важно учитывать, что с принятием Закона Республики Беларусь «Об ответственном обращении с животными» понятие выгула охватывает любое пребывание собаки вне места ее постоянного содержания, а не только прогулки на специально оборудованных площадках.

Действующими Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь предусмотрено использование поводка и намордника при выгуле собак, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке.

Проектом предлагается иной подход к использованию намордников. Поводок останется обязательным условием выгула собак вне специально отведенных площадок. При этом намордник потребуется для собак, относящихся к породам, их метисам и гибридам, требующим особой ответственности владельца, а также для собак, признанных опасными.

Таким образом, предлагается дифференцировать требования с учетом особенностей отдельных категорий собак, сохранив необходимые меры безопасности.

Где можно будет выгуливать собаку без поводка?

Выгул и дрессировка собак без поводка в населенных пунктах проектом предусматриваются на специально оборудованных площадках для выгула собак. Для собак, требующих особой ответственности владельца, и опасных собак такие площадки также станут местом, где допускается выгул без поводка и намордника.

Предполагается, что площадки в городах и поселках городского типа будут ограждаться, оснащаться специальными информационными знаками и контейнерами для уборки продуктов жизнедеятельности животных. Проектом также предусматривается обеспечение свободного доступа к ним.

Их устройство и обеспечение доступности будут осуществляться лицами, уполномоченными местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня, а также местными администрациями районов в городе Минске.

Чистота общественных пространств – общая забота

Отдельное внимание уделено поддержанию чистоты во дворах, парках и на улицах. Проект предусматривает обязанность лиц, выгуливающих собак, иметь при себе средства для уборки и незамедлительно убирать за своими питомцами.

Это требование не распространяется на случаи использования служебных собак сотрудниками юридических лиц при исполнении ими служебных обязанностей, а также на собак-поводырей.

Простая и ответственная привычка убирать за своим питомцем помогает поддерживать порядок и делает общественные пространства более комфортными для всех жителей.

В каких местах необходимо использовать короткий поводок?

При пересечении проезжей части автомобильной дороги, нахождении с собакой в лифтах и (или) вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, многофункциональных зданий, общежитий, а также на детских площадках проект предусматривает использование короткого поводка либо нахождение собаки на руках у лица, осуществляющего выгул.

Такая мера позволит обеспечить дополнительный контроль над поведением животного в местах, где особенно важно учитывать присутствие других людей.

Какие дополнительные требования предусмотрены для отдельных категорий собак?

Для владельцев собак, требующих особой ответственности, и опасных собак проектом предусмотрены дополнительные условия выгула.

В частности, за пределами специальных площадок такие собаки должны выгуливаться на поводке и в наморднике. На придомовых территориях одноквартирных и блокированных жилых домов, садовых домиков и дач безопасность должна обеспечиваться одним из предусмотренных способов: выгулом на поводке, содержанием в вольере либо нахождением за ограждением, исключающим самостоятельный выход животного за пределы территории.

Кроме того, проект устанавливает ограничения на передачу таких собак для выгула отдельным категориям лиц. В частности, их нельзя передавать лицам, признанным судом недееспособными, лицам до 18 лет (за исключением обладающих полной дееспособностью), лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с психическим расстройством (заболеванием), а также лицам, имеющим судимость за жестокое обращение с животными.

Кто может выгуливать собаку?

Проект также предусматривает, что выгул собак не должен осуществляться лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Это требование связано с необходимостью обеспечить надлежащий контроль над поведением питомца и безопасность во время прогулки.

Общие правила – ради комфортной среды для всех

Предлагаемые изменения призваны сформировать понятные и последовательные требования к выгулу собак, учитывающие интересы всех участников городской среды.

Владельцам животных необходимы доступные места для прогулок и ясные правила содержания питомцев. Остальным жителям важно чувствовать себя спокойно и комфортно во дворах, парках и общественных пространствах. Самим животным нужны возможность двигаться, играть и безопасно взаимодействовать с окружающим миром.

Ответственное отношение к питомцу предполагает не только заботу о его благополучии, но и уважение к людям, которые находятся рядом.

Именно на этих принципах строится предлагаемый подход: не противопоставлять интересы владельцев собак и других жителей, а создавать условия, при которых комфортно и безопасно будет всем.

Важно: указанные положения являются предложениями проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь и до принятия и вступления соответствующего нормативного правового акта в силу не являются новыми действующими правилами.