Станислав Сильченко, учитель истории средней школы №1 г. Буда-Кошелево, председатель штаба молодежного движения «Искра» Буда-Кошелевского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», член Гомельского областного штаба:

Прочная безопасность возможна не в одиночку, а через общую ответственность на континенте, где учитывается позиция каждого.

Молодежь здесь — не наблюдатель, а движущая сила: именно ей предстоит реализовывать этот принцип. Глава государства прямо указал: от шантажа необходимо переходить к диалогу.

Беларусь подтвердила репутацию надежного партнера и предложила практические меры — обеспечение доступа к продовольствию и медикаментам, охрану критической инфраструктуры, ответственное использование технологий.

Открытый обмен мнениями и совместные решения нужны для спокойной жизни, работы предприятий, торговли и сотрудничества в образовании; устойчивость рождается развитием, а не конфронтацией. Поэтому важно, чтобы молодёжь — вносил вклад в экономический потенциал страны и, соответственно, мирное будущее.