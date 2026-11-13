В ходе общения губернаторы оценили динамику двусторонних отношений и обозначили новые векторы взаимодействия.

«Уверен, подписание Плана мероприятий заложит прочную основу для качественного расширения двусторонних связей и придаст мощный импульс совместным экономическим и социальным проектам», — подчеркнул Иван Крупко.

Сегодня стороны закрепили региональное партнерство, подписав План мероприятий на 2026 – 2029 годы.

Калужскую и Гомельскую области связывают тесные партнерские отношения — Соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 2002 году.

На встрече присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов, руководители организаций Гомельщины.

Сотрудничество между Гомельской и Калужской областями демонстрирует устойчивую положительную динамику, охватывая ключевые сферы от экономики и жилищного строительства до агропромышленного комплекса и гуманитарных связей.

Свою продукцию в Калужскую область поставляют более 70 предприятий Гомельщины. Товарооборот за январь-август 2026 года составил около 50 млн долларов.

«У нас общая история, общая память о Великой Отечественной войне, есть желание жить и работать вместе. Наши лидеры тесно общаются, задавая направление сближения, сотрудничества, взаимоподдержки, и регионы тоже должны соответствовать», – подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко пригласил Владислава Шапшу принять участие в 21-м Гомельском экономическом форуме, который пройдет в мае 2027 года.