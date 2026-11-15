Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь нелегкому труду в аграрной отрасли. Руководители сельхозпредприятий, председатели сельисполкомов, работники культуры пришли, чтобы выразить благодарность и уважение людям, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны.

Животноводы ДМБ «Дербичи» получили теплый привет от работников Рогинского ЦНТ. Ансамбль «Родник» подготовил для тружеников мини-концерт, полный душевного тепла и радости. В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» коллектив «Уваровчанки» поздравил тружеников сельского хозяйства, подчеркнув их значимость для общества.

Работа на земле и животноводство — это не просто профессия. Эти люди вкладывают душу в свою работу, заботясь о будущем нашей страны. Их самоотверженность и преданность делу заслуживают самых высоких почестей и уважения.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников