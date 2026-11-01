II Партийный молодежный форум, посвященный годовщине молодежного движения «Искра», объединил партийную молодежь со всех регионов страны. Примечательно, что среди них – молодежь Будакошелевщины.



Наш район на значимом мероприятии представляла делегация во главе с председателем Буда-Кошелевского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Артемом Гришай. В ее состав вошли активисты районного молодежного движения «Искра» – представители учреждений социальной сферы и сельскохозяйственной отрасли.

В читальном зале Жлобинского металлургического колледжа прошел молодежный тренд-батл «От слова – к делу! От идеи – к успеху страны!», организованный в рамках республиканского партийного проекта «Открытое знание» Белорусской партией «Белая Русь» и Белорусским обществом «Знание». Формат живого диалога позволил участникам не просто услышать экспертов, но и включиться в открытую дискуссию о том, как превратить идею в конкретные дела. Спикеры поделились личным опытом, ответили на острые вопросы молодежи и обсудили, почему регион – это не ограничение, а пространство для возможностей. Организаторы подчеркнули: «Открытое знание» – это площадка, где истина рождается в честном разговоре, а главный девиз встречи – «От слова – к делу!» – становится руководством к действию для каждого, кто готов строить будущее своей страны уже сегодня.

Продолжением тренд-батла стала интеллектуальная игра «Квиз-Искра», победу в которой одержала команда «Моладзь» членов движения «Искра» и партийцев Буда-Кошелевского районного отделения партии «Белая Русь».

Второй день молодежного форума проходил в Речице. Команды областных штабов презентовали свои брендовые проекты и делились планами на будущее. Будакошелевщину на нем представили активисты районного молодежного движения «Искра» Станислав Сильченко и Станислав Немцев.

По итогам работы за год Гомельский областной штаб признан лучшим. Он удостоен специальной награды как лучший областной штаб молодежного движения «Искра», которую молодежи Гомельщины вручила председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. Отрадно, что в этом достижении – вклад и молодежи Буда-Кошелевского района.

Молодежь района делится впечатлениями от участия в знаковом мероприятии.



Екатерина Равенок, бухгалтер по растениеводству СУП «Морозовичи-Агро»:

– До сих пор нахожусь под впечатлением. На мой взгляд, особенно полезен тренд-батл с участием авторитетных спикеров. Обсуждение актуальных вопросов молодежной политики и будущего молодежи, в том числе проживающей в сельской местности, живая дискуссия, неожиданные повороты мысли – слушала, не отрываясь. Интересно было видеть, как в диалоге рождаются новые идеи, как каждый спикер по-своему видит завтрашний день. Музыкальная викторина стала идеальной финальной точкой встречи. Теплая и дружелюбная атмосфера, новые знакомства и новые идеи – благодарна организаторам за такое позитивное и полезное мероприятие.

Алина Киржанова, бухгалтер по животноводству СУП «Морозовичи-Агро»:

– Мне посчастливилось стать участницей II Партийного форума молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь», и я до сих пор нахожусь под огромным впечатлением. Честно говоря, поначалу немного волновалась, но реальность превзошла все мои ожидания. С первых минут атмосфера была просто потрясающей. Организаторы продумали все до мелочей: соответствующее оформление, продуманная и насыщенная программа и невероятно позитивные люди вокруг. Больше всего мне понравилось, что не было ни одной скучной минуты, и время пролетело незаметно, но с огромной пользой. Ушла с мероприятия с морем положительных эмоций, новыми знакомствами и желанием вернуться сюда вновь.

Станислав Немцев, учитель Уваровичской школы:

– II Партийный форум молодежного движения «Искра», который проходил на Гомельской земле, доказал, что молодежь нашей страны готова не только говорить, но и действовать. В формате живого общения партийная молодежь подвела итоги деятельности движения и поставила новые задачи для дальнейшего развития. Для молодых партийцев это уникальная возможность заявить о себе, о своих проектах, которые уже успешно реализуются нашим штабом на территории Буда-Кошелевского района.

Наталья Логунова

Фото из архива участников