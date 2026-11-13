В работе приняли участие главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, председатель Чеботовичского сельского исполнительного комитета Илона Веко, партийный актив из числа представителей организаций и учреждений Чеботовичского сельсовета.

Участники заседания в формате открытого диалога обсудили, как менялась роль ВНС на протяжении трех десятилетий и почему решения первого собрания 1996 года стали фундаментом развития страны.

Александра Фролова акцентировала внимание на роли личной ответственности, когда каждый гражданин видит в делегате своего региона проводника местных инициатив и сам на своем рабочем месте участвует в развитии страны.

– Сегодня, пользуясь плодами мирной жизни, стабильной экономики и развитой инфраструктуры, важно помнить, какой большой путь был пройден. Нужно ценить и беречь это наследие, а значит сохранять согласие в обществе, уважать труд тех, кто строил страну в непростые годы, и вместе создавать завтрашний день для наших детей, – обозначила Илона Веко.

В завершение встречи участники обменялись мнениями, обсудили планы дальнейшей информационно-просветительской работы в трудовых коллективах района.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной