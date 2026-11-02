В Тихом океане после трех месяцев дрейфа на небольшой лодке спасли пять человек, в том числе двоих детей. Об этом пишет газета The Daily Mail.

В конце июля группа из девяти человек отправилась с микронезийского острова Мурило на соседний Руо. Путь должен был занять около часа, однако из-за начавшегося шторма судно унесло в открытый океан. Поиски пропавших велись несколько недель, но не принесли результатов. Все находившиеся в лодке были признаны без вести пропавшими.

Люди дрейфовали в Тихом океане около трех месяцев, преодолев примерно 5,4 тыс. км, пока лодку не вынесло к берегу острова Фаннинг в Кирибати.

Пятеро человек, включая двух детей, были спасены и в настоящее время находятся под опекой пастора одной из местных церквей. Судьба еще четырех человек, находившихся на лодке, остается неизвестной.

belta.by