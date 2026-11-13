Курение опасно не только для здоровья: непотушенная сигарета нередко становится причиной пожара. Риск особенно возрастает, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года на пожарах в Буда-Кошелевском районе погибли семь человек. По результатам судебно-медицинских экспертиз, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы предупредить трагедии, работники Буда-Кошелевского РОЧС проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на уменьшение возгораний по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

В интерактивном формате беседы состоялись в магазинах, где продаются табачные изделия и алкоголь. Покупателям горячительных напитков рассказали о трагических случаях гибели людей на пожарах, напомнили правила пожарной безопасности при курении и объяснили, как не допустить возгорания. Также гражданам рассказали о правилах эксплуатации отопительных печей, электрооборудования, пользе установки автономного пожарного ирзвещателя.

— Не курите в постели и не оставляйте непотушенные сигареты без присмотра. Не курите в состоянии алкогольного опьянения — это может стоить жизни вам и окружающим. Установите автономный пожарный извещатель, он вовремя среагирует на задымление и подаст мощный звуковой сигнал, который разбудит даже спящего человека, — пояснил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Далее работники РОЧС посетили полигон твердых бытовых отходов коммунального предприятия. Здесь работникам довели правила безопасности в быту и на рабочем месте, объяснили действия на случай возникновения пожара, повторили номера экстренных служб и правила вызова спасателей. На планшете показали динамику развития пожара от непотушенной сигареты.

Не осталась в стороне тема правил эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств, зарядки мобильных телефонов и средств персональной мобильности.

Всем присутствующим вручили буклеты «Ваш безопасный дом» и «Не прожигай свою жизнь», которые будут напоминать о важности соблюдения правил пожарной безопасности и необходимости тушить окурки.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС