Уважаемые жители Будакошелевщины, примите самые теплые поздравления с Днем Октябрьской революции!



7 ноября ознаменовало приход новой эпохи, построенной на принципах социального равенства и гуманизма, праве наций на самоопределение, уважении к человеку труда. Это событие навсегда останется в памяти народной как символ сплоченности и патриотизма, стремления к светлым идеалам, данью уважения поколению людей, которые своими судьбами вписали яркие страницы в историю нашей страны.

Октябрьская революция послужила импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев многочисленные испытания, раскрыв потенциал созидания, наш народ занял достойное место в мировом сообществе.

Крепкого всем здоровья, мира и добра в семьях, уверенности в завтрашнем дне, плодотворной деятельности на благо родного района и страны.