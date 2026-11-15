Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса района, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



В этот день с глубокой благодарностью мы чествуем тех, кто в нелегких условиях работает в полях и на фермах, кто создает национальное богатство, обеспечивает продовольственную безопасность страны. Все, что вы делаете, – результат огромного труда и любви к своей профессии.

Спасибо вам за преданность выбранному делу, за мастерство и самоотдачу. В сельском хозяйстве работают сильные духом люди, в чьих надежных руках – благосостояние и стабильное развитие родного края.

Пусть ваши усилия вознаграждаются сторицей, открываются новые горизонты для профессионального роста. Производственных вам достижений, конструктивных созидательных решений, выполнения поставленных задач, мира и добра!