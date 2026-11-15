«Сельское хозяйство требует особого отношения к делу, ответственности, терпения. Результат складывается из ежедневной работы тысяч людей: тех, кто выращивает хлеб, ухаживает за животными, обеспечивает работу техники, перерабатывает продукцию и доставляет потребителю», — говорится в поздравлении.

Гомельщина вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, развитие экономики и сохранение жизни на селе.

Особые слова признательности — ветеранам отрасли, чей труд, верность профессии и заложенные традиции стали надежной основой для новых поколений аграриев.

«Спасибо каждому из вас за преданность делу и заботу о родной земле. Крепкого вам здоровья, семейного тепла, мира и благополучия, новых трудовых успехов во благо Гомельской области и любимой Беларуси!» — пожелал председатель облисполкома.

Гомельщина официально