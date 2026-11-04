Пенсионерка Зоя Митрофановна дозвонилась с вопросом об уплате единого имущественного платежа. По словам гомельчанки, ей начислили налог на несуществующий земельный участок. Иван Крупко заверил, что специалисты изучат вопрос.

Инесса Дмитриевна из агрогородка Коммунар Буда-Кошелевского района обратилась с просьбой вернуть вагон-сауну в населенный пункт, который в прошлом году вывезли на ремонт. Губернатор отметил, что в ближайшее время передвижную баню вернут в поселок.

Гомельчанка Наталья Сергеевна пожаловалась на отсутствие отопления в квартире. Обращения в службу вопрос не решили. Председатель облисполкома подчеркнул: специалисты сегодня выедут на место и разберутся. Таких ситуаций быть не должно. Изучат и вторую тему, которую поднимала дозвонившаяся, – проведение уборки в подъезде.

Также поднимались вопросы выплаты дивидендов, покупки дома в сельской местности.

Гомельщина официально