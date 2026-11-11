Насущные проблемы жителей района – отопление, состояние дорог и коммунальные услуги – стали главными темами.

Жители д. Шарибовка обратились с просьбой об улучшении транспортной доступности. Они попросили удлинить маршрут рейсового автобуса, чтобы он охватывал большую часть населенного пункта, и обустроить остановочный пункт вблизи пер. Совхозный. По поручению главы района заинтересованные службы изучат возможность организации разворота автобуса и оценят безопасность дорожной обстановки в этом районе.

Также на прием пришел житель райцентра, обеспокоенный состоянием дорожного покрытия по ул. Юбилейной и переулку на ул. Дрозда. И хотя проезжаемость дороги обеспечена, есть участок, требующий подсыпки. Мужчина отметил, что поднимал этот вопрос ранее, но обещанные ремонтные работы, по его мнению, не были выполнены. Валентин Ундруль поручил КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» до конца текущей недели выполнить необходимые ремонтные работы.

Одной из острых проблем, озвученных на приеме, стало отопление. Жительница д. №7 по ул. Совхозной райцентра пожаловалась на холод в квартире. Несмотря на предыдущее обращение в службу 115 и устранение неполадок, батареи прогрелись только на кухне. По словам женщины, проблема с отоплением затрагивает и другие квартиры в подъезде. Аналогичная жалоба поступила от жителя д. №12 по ул. Строительной п. Красное Знамя. Постоянные нарушения температурного режима при отоплении побудили его обратиться с просьбой рассмотреть возможность перехода на электроотопление для двух крайних домов по улице. Председатель райисполкома Валентин Ундруль дал поручение коммунальной службе незамедлительно выехать на место и устранить проблему с отоплением квартир д. №7. В Красном Знамени до конца недели предстоит демонтировать самовольно установленные гражданами насосы и провести мониторинг соблюдения температурного режима на входе и выходе во всех домах.

Вопрос оплаты за услугу откачки канализации подняла пенсионерка из д. №17 по ул. 50 лет Октября. Она выразила недоумение по поводу перевода оплаты с субсидированного тарифа на коммерческую основу, считая это незаконным согласно Постановлению №465. По данному вопросу водоканалом направлен запрос в Министерство ЖКХ для получения разъяснений и возможного изменения тарифа.



По всем обозначенным проблемам гражданам будут предоставлены письменные ответы в установленные законом сроки. Поднятые вопросы останутся на личном контроле у главы района.

Татьяна ТИТОРЕНКО

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