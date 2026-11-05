Вопросы, с которыми пришли сельчане к главе района, касались ремонта и очистки шахтных колодцев. Жительница Фундаминки пожаловалась, что в воду попадает сор и мелкие животные. Неоднократные обращения в коммунальную службу желаемого результата не принесли. Кольцо на замену привезли и работа на этом остановилась. А еще не мешало бы на колодце обновить крышку и заменить катушку. С аналогичной проблемой обратилась и жительница Николаевки. В Приборе, возле дома №6, где проживает ее пожилая мать, надо почистить колодец. Вода в нем непригодна для питья.

После приема Валентин Ундруль лично ознакомился с ситуацией. Коммунальному предприятию дано поручению выполнить очистку колодцев. Кроме того, дополнительно в Фундаминке следует произвести замену необходимых конструктивных элементов, в Приборе – обследовать колодец на предмет проверки герметичности колец.

Татьяна Титоренко

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