Председатель райисполкома Валентин Ундруль провел заседание районного исполнительного комитета

Об итогах социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года проинформировали заместители председателя райисполкома по направлениям деятельности Александр Ковалев, Владимир Ковалев, начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова.

По итогам работы за январь-сентябрь 2026 года из 11 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение 8.

Объем производства промышленной продукции, включая стоимость давальческого сырья, в фактических ценах за январь-сентябрь составил свыше 411 млн. руб., или 112,6% к аналогичному периоду 2025-го, экспорт товаров за январь-август – более 144 млн. долл. США, или 141,8%, импорт товаров – свыше 17 млн. долл. США, в результате чего сальдо внешней торговли товарами всего по району сложилось положительное – порядка 127 млн. долл. США. Экспортировали продукцию 12 предприятий и организаций различной формы собственности. География внешнеторгового сотрудничества района насчитывает 10 стран по экспорту товаров.

Выручка от реализации продукции за январь-август составила свыше 698 млн. руб., или 114,5%. С положительной динамикой сработали практически все отрасли. За восемь месяцев от реализации получена прибыль более 31 млн. руб., или 126,0%. Конечный финансовый результат деятельности организаций района сложился положительный: получено чистой прибыли свыше 27 млн. руб. Темп роста розничного товарооборота за девять месяцев составил порядка 110%, или 122,4 млн. руб. (в фактических ценах – 113,9%), инвестировано в основной капитал субъектами всех форм собственности порядка 91 млн. руб.

По итогам 9 месяцев номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила свыше 2333 руб. и выросла на 14,2%, в том числе в сентябре достигла более 2480 руб. В отчетном периоде создано 11 новых юридических лиц, зарегистрировано 24 индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составило свыше 246 млн. руб., или 108% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли животноводства сработали с темпом роста 105,1%, в отрасли растениеводства – 113,3 %. Положительную динамику по производству продукции сельского хозяйства показали КСУП «Губичи», КСУП «Кривск», ОАО «Николаевка», СУП «Морозовичи-Агро», РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

За 9 месяцев произведено 22,7 тыс. тонн молока, свыше 20 тыс. тонн реализовано. Наивысший удой на корову имеет СУП «Морозовичи-Агро».

На 1 октября текущего года численность поголовья крупного рогатого скота уменьшилась, однако увеличилось поголовье птицы и свиней. За 9 месяцев производство (выращивание) скота и птицы составило 38,1 тыс. тонн, что на 10,3 % выше аналогичного периода. Реализация скота и птицы (в живом весе) достигла 37,4 тыс. тонн, или 110,7%. За январь-сентябрь получено 6746 голов приплода КРС.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 94,9 тыс. тонн, при урожайности 32,0 ц/га, рапса – 21,7 тыс. тонн, или 168% к аналогичному периоду при урожайности 26,9 ц/га, картофеля – 4,6 тыс. тонн при урожайности 193 ц/га. Заготовлено кормов из трав в количестве 42949 т.к.ед., что в расчете на одну условную голову скота составляет 20,5 ц.к.ед., или на 4 ц.к.ед. выше уровня прошлого года, сена – 7,7 тыс. тонн, или 130,8%, сенажа – 58,1 тыс. тонн, или 91,7%, силоса – 80,6 тыс. тонн, или 130,3%. В настоящее время хозяйства занимаются уборкой кукурузы на зерно, заготовкой кормов и подъемом зяби.

За январь-август получено свыше 268 млн. руб. выручки от реализации продукции, или 107,6% к анализируемому периоду прошлого года. В целом по району получено прибыли в сумме 1,1 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, по итогам 8 месяцев составила свыше 2308 руб., или 116,6%.

За отчетный период объем строительно-монтажных работ выполнены на сумму свыше 39 тыс. руб., объем подрядных работ – на 10 241 тыс. руб. Введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 5 439 кв.м. жилья, что составило 100,2%. С использованием господдержки построено 2 286,00 кв. м. жилья: 18 многодетных семей улучшили жилищные условия путем строительства одноквартирных жилых домов. В планах – улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся, выделение земельных участков в м-не Молодежный в г. Буда-Кошелево. По состоянию на 1 октября на учете в районе состоит 1138 семей.

В рамках реализации программы по снижению тепловых потерь заменено 2,12 км тепловых сетей. После капитального ремонта введено в эксплуатацию 4 100 кв. м. жилых домов. На выполнение работ по капитальному ремонту жилфонда направлено 2 410 930 руб. (в том числе 1 550 930 руб. бюджетных ассигнований и отчисления граждан – 860 000 руб.). Фактическое освоение по состоянию на 1 октября составило 1 223 050,08 руб., или 100% лимита девяти месяцев. На текущий ремонт объектов жилищного фонда и кровель выделены бюджетные средства в объеме 577 240,00 руб. Фактическое освоение составило 471 263,40 руб., и работы будут продолжены.

Ведется работа по недопущению роста просроченной дебиторской задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги. За 9 месяцев совершено 255 нотариальных надписей и подано на принудительное взыскание 183. Всего в производстве ОПИ находится свыше 500 исполнительных производств.

В эксплуатацию введены объекты водопроводно-канализационного хозяйства: станция обезжелезивания, водонапорная башня артезианской скважины в Гусевице, в г.п. Уваровичи выполнена реконструкция участков водопроводных сетей по ул. Советской, ул. Ленина, пер. Трудовому, пер. Советскому, а в декабре планируется завершить работы по реконструкция водопроводной сети по ул. Садовой.

ДРСУ-184 произведены работы по содержанию автомобильных дорог на сумму свыше 1304 тыс. руб., улиц сельских населенных пунктов – на 200 тыс. руб. Выполнены работы по профилированию 163,7 км дорог, подсыпке заниженных мест песчано-гравийной смесью в количестве 1483,47 м³.

Начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова доложила об итогах исполнения бюджета района за 9 месяцев 2026 года.

Татьяна Титоренко

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