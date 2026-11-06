На выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома рассмотрели правонарушения, связанные с ездой без прав и распитием спиртных напитков.



Заседание КДН прошло в аграрно-техническом колледже. Среди несовершеннолетних, совершивших правонарушения, – учащиеся учреждения образования. И если первый молодой человек был задержан сотрудниками милиции за езду в ночное время на автомобиле, не имея права управления транспортным средством, то остальные пятеро – за распитие спиртных напитков.

В содеянном любитель прокатиться с ветерком раскаялся и вину свою признал. Ему вынесено предупреждение, а в качестве меры воспитательного воздействия за езду без прав определено ограничение досуга сроком на 30 суток. Стоит отметить, что за данное правонарушение также пре-дусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин.

По употреблению спиртных напитков были рассмотрены две разные ситуации. Первая, когда двое молодых людей распивали пиво в комнате общежития. Так как употребляли алкоголь не в общественном месте, то административной ответственности не подлежат. Но парни получили аналогичное наказание, как и при распитии в общественном месте: это постановка на учет к врачу-наркологу и проведение индивидуальной профилактической работы сроком на один год.

Трое других молодых людей, вместо того чтобы с пользой проводить свободное время, не нашли ничего лучше, чем распивать пиво в одном из дворов многоквартирного жилого дома в райцентре. Алкоголь – три бутылки пива емкостью 1,4 л каждая – они попросили приобрести незнакомого мужчину в ООО «Евроопт». Причем один из несовершеннолетних для оплаты за пиво отдал последнему свою банковскую карту, совсем не задумываясь о последствиях. К слову, сотрудники правоохранительных органов проводят работу по установлению личности горожанина, оказавшего медвежью услугу несовершеннолетним (его ждет административная ответственность). Юноши же освобождены от административной ответственности с вынесением предупреждения начальника ОВД райисполкома, но в базу данных внесены сведения, что в отношении них велся административный процесс по ст. 19.3 ч.1 КоАП Республики Беларусь. В дальнейшем этот факт может иметь негативные последствия при трудоустройстве. Кроме того, несовершеннолетние поставлены на учет в ИДН и будут наблюдаться у врача-нарколога в течение года.

В случае повторного употребления спиртного в отношении одного из молодых людей, у которого в биографии уже был подобный факт, будет рассмотрен вопрос о направлении его в специальное воспитательное учреждение, а по достижении им 18 лет его ожидает перевод во взрослую группу диспансерного наблюдения. В перспективе у двух других – учет у врача-нарколога с группой контроля и проведение индивидуальной профилактической работы.

На заседание были приглашены не только подростки, совершившие правонарушения, и их законные представители, но и учащиеся колледжа. Ведь рассматриваемые дела очень актуальны и показательны в части того, как не стоит поступать и не портить себе будущее.

Обращаясь к молодым людям, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько напомнила о страшных ДТП последних дней, произошедших на территории Беларуси. Так, в Лельчицком районе пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет в состоянии алкогольного опьянения прокатились на легковушке. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Результат печальный, заставляющий глубоко задуматься: двое несовершеннолетних в больнице, трое погибли.

«Это не компьютерная игра, в которой у героев есть несколько жизней, и они нередко пользуются запасными вариантами. В реальности – жизнь только одна, и распорядиться ею нужно с пользой, с умом, – отметила Жанна Покидько. – Поэтому, если законом прописано, что управлять транспортным средством можно только после 18 лет и при наличии водительского удостоверения, то только так необходимо поступать. Настоятельно рекомендую сделать каждому для себя выводы и строго придерживаться принципа: прежде чем что-то сделать, десять раз подумай о последствиях».

Наталья ЛОГУНОВА