«В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь».

Для нашей республики 1917 год имеет особое значение. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство, говорится в поздравлении.

«Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины», — отметил Глава государства.

Гомельщина официально