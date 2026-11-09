Сегодня второй день республиканского семинара-совещания, на котором рассмотрят вопросы о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района.

Ключевое мероприятие проходит с участием Главы государства, представителей областной и районной вертикали власти всех регионов, министров, руководителей предприятий.

В работе семинара принимают участие председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, председатели горрайсполкомов региона.

Гомельщина официально